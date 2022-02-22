台南市學甲警分局將軍分駐所警員林正興、蔡昇甫，昨晚7點半見一名王姓老翁拿著一張女性照片著急地衝進所裡，詢問他們巡邏時有沒有看到他的「牽手」，老翁告訴員警，他74歲的妻子，2年腦部開刀後，記憶力時好時壞，昨晚離家後卻不知去向。所幸，2員逐一回想剛巡邏地點，在附近街上順利地找到人，平安將她送回家。

老翁說，妻子頭部開刀後，便產生失智症狀，最嚴重時連家人都認不出，昨晚7點看到妻子離開家，原以為她只是在附近閒晃，但當出門尋找時，卻已不見妻子蹤跡，連同妻子平時使用的衣物也不在屋內，因妻子先前便有離家未歸的紀錄，於是他趕緊到分駐所請警方幫忙找人。

昨晚寒流發威，路上幾乎沒人，林正興、蔡昇甫2員迅速整理幾處老翁妻子可能的去處，最後在將軍長榮12號附近，發現一名渾身顫抖的老婦人，背著背包、手提3包塑膠袋蹣跚前行，經比對老翁所提供的照片，確認正是老翁的「牽手」。

老翁妻子說自己想要回家，卻不知已走到離家3公里遠。學甲警分局長蔡宗昌呼籲，為加速失蹤人口尋獲，警政署推行民眾自行按捺指紋卡措施，不收取費用，可多加利用；若家中老人曾有走失情形者，也可向區公所洽詢申請愛心手鍊及愛心手錶。