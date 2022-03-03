全台多點傳出停電災情，基隆市消防局指出，目前已接獲3起電梯受困案，分別為安樂區2件、七堵區1件，共3人受困，現已全數脫困，尚未接獲火警通報，台電基隆區處也表示，目前共有110條饋線停電， 基隆全市共有6萬1080戶停電。

基隆市政府指出，針對今日全台各地發生停電事故，經市府向台電了解，上午9時左右，因南部電力系統電網故障，導致南部區域大停電，連帶北部、中部區域也因低頻電驛動作發生類似情事，台電公司現正搶修中，全市除中正區外，其他地區都有供電異常狀況。

至於各地傳出電梯受困災情，市府表示，消防局已收到3起電梯受困案件，現已全數脫困。由於全市多處紅綠燈不亮，導致交通大亂，有民眾反應源遠路號誌停擺，市府則強調，市警局已派員前往現場指揮，也呼籲市民暫時不要搭乘電梯、電扶梯，經過路口時留意通過。

台電基隆區處表示，今日上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能將陸續啟動。

基隆區處轄區二次變電所及配電變電所共16所低頻卸載，基隆市安樂、七堵、中正、信義、暖暖及新北市汐止、瑞芳、雙溪、貢寮、平溪、金山、萬里、石門及三芝區一帶，停電饋線110共條，約15萬5532戶停電，分別為基隆市6萬1080戶，新北部分地區9萬4272戶。