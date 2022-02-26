37歲泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Nida Patcharaveerapong）小名叫做Tangmo，近年因演出電視劇《吹落的樹葉》走紅，昨(25日)傳出她和朋友前一晚在雙喜橋登船，當下沒穿救身衣，過程中不慎墜入河裡，生死未卜，稍早家人最不願聽到的消息傳來，Tangmo的遺體已被尋獲。

Tangmo青少女時期就出道進入演藝圈，她身分多重，是歌手、演員，也因身材高挑，過去參加選美出道成為模特兒，代表作有《黑色幽默》，近年則在《吹落的樹葉》飾演平采娜的姑姑，最擅長演出反派角色，因此打開知名度。

據泰國媒體報導，24日晚間9時Tangmo和朋友出遊，於雙喜橋搭乘船隻前往暖武里，一小時後卻發生意外掉入河裡，通知搜救團隊後便出動許多人力努力尋找Tangmo的下落，她的母親則表示，Tangmo小時候有學過游泳，但技術沒有好到能對抗湍急的河流。

而Tangmo在事發前還曾在IG打卡曬出美麗背影，引來不少網友留言集氣祈福，希望有奇蹟發生，讓Tangmo早日平安歸來，但稍早《MorningNews》的官方Twitter發文更新搜救進度，宣布已經找到Tangmo的遺體，當下她所穿的衣物與落水前的衣物一致，至於落水原因等疑雲警方仍在調查中。