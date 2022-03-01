228連假天氣晴朗，新北市三重區一名宗姓男子，昨（28日）上午10點多，趁好天氣想整理已2年沒人住的6樓頂加套房，豈料一打開房門，赫然驚見1具女性乾屍倒臥床上，嚇得立刻報警。
據ETtoday新聞雲報導，警方調查，死者為43歲呂姓女子，宗男並不認識，初步鑑識現場無打鬥或破壞跡象，遺體已呈乾屍狀，死亡時間粗估約1個月，將報請檢察官進行刑事相驗釐清死因。
宗男向警方表示，該房已2年沒有人住，且沒有上鎖，警方研判死者可能是自行進入，已通知死者家屬前來處理後事，詳細案發原因仍有待調查釐清。
228連假天氣晴朗，新北市三重區一名宗姓男子，昨（28日）上午10點多，趁好天氣想整理已2年沒人住的6樓頂加套房，豈料一打開房門，赫然驚見1具女性乾屍倒臥床上，嚇得立刻報警。
據ETtoday新聞雲報導，警方調查，死者為43歲呂姓女子，宗男並不認識，初步鑑識現場無打鬥或破壞跡象，遺體已呈乾屍狀，死亡時間粗估約1個月，將報請檢察官進行刑事相驗釐清死因。
宗男向警方表示，該房已2年沒有人住，且沒有上鎖，警方研判死者可能是自行進入，已通知死者家屬前來處理後事，詳細案發原因仍有待調查釐清。
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