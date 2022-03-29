新北市非營利幼兒園廚工每月薪資約3萬2240元，但公立幼兒園卻僅2萬5874元，兩者相差6300多元，新北市議會民進黨團指出，議會去年審查預算要求廚工「同工同酬」的附帶決議不見教育局執行，且公幼廚工常被學校要求清掃校園環境等庶務工作，薪資對立下，侵害的是幼兒的校園飲食安全。

陳啟能指出，教育局表面上將公幼廚工的薪資調整至2萬5874元有900元進步，但今年基本薪資調升至2萬5250元，在今年薪資水平下，實際上公幼廚工薪資只增加了629元。

陳啟能說，一直叫大家生孩子，卻只給高於基本工資一點點的待遇請廚工，這樣誰相信公幼環境，敢把孩子送到公幼？

李倩萍則指出，公幼廚工常工作比一般幼兒園廚工更複雜，卻又要忍受同工不同酬，他們都有中餐烹調丙級，或丙級以上技術士證照，這些庶務工作不僅增加工作負擔，也未尊重廚工專業，也難怪屢次傳出招聘不到廚工的消息。

李坤城表示，公幼廚工若比照非營利幼兒園的廚工薪資3萬2240元，只要增加4900萬預算，市府回函用錯誤數字敷衍，希望市府盡速遵照議會附帶決議調整廚工待遇，就算無法一步到位，也該逐步調整。

新北市教育局主祕丁雅君表示，中央目前僅明訂非營利幼兒園廚工薪資支給標準，來源為家長與中央分攤，公幼廚工則是由地方政府全額負擔，若要比照非營利幼兒園廚工薪資調薪至3萬2240元，643人新增預算可能要達6655萬5600元，已向中央建議統一規範合理的薪資制度，盡量拉近薪資待遇。

丁雅君也說，市府迄今已調整公幼廚工3次薪資，是六都中公幼廚工平均薪資第二高之縣市，另也爭取每年1次健康檢查與費用補助提升廚工相關福利。