因應經濟合作暨發展組織（OECD）推動實施全球企業最低稅負制，行政院以111年1月14日院台財字第1100041879號令核定，營利事業及個人受控外國企業制度（簡稱CFC）分別自2023年1月1日起開始施行，以接軌國際反避稅趨勢及維護租稅公平。

CFC條款的施行對於現行持有境外架構的企業或個人都勢必會造成巨大的衝擊。勤業眾信聯合會計師事務所與花旗（台灣）銀行31日共同舉辦「全球金融市場脈動與台灣稅務新制座談會」，針對個人及企業稅務、台商兩岸布局及對外投資架構等不同層面，透析即將實施的CFC制度對於台商企業的衝擊與因應方向，協助台商個人及企業即時掌握稅制變動並為提早布局開始做準備。

行政院已公布於2023年1月1日起開始施行CFC制度，無論是個人或家族企業，日後若涉及境外公司架構調整者，都需將CFC所帶來的影響納入考量。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師王瑞鴻提醒，未來開始實施CFC法令後，個人申報CFC之所得時需檢附經會計師查核後之財務報表，目前個人或企業的境外公司可能都還未有正式建立帳簿憑證與財務報表之習慣，因此，該等境外公司應儘早釐清資金來龍去脈並整理帳務、建立帳簿憑證以備日後之申報所需。

王瑞鴻表示，現今環境各地政府都在追稅，繳稅已無可避免，台灣CFC制度上路後，過往台商透過在免稅天堂設立紙上公司用以規避稅負的日子已不復存在，台商企業應開始瞭解，未來不論企業還是個人的股權架構規劃，都將不再是少繳稅，而是如何負擔合理的稅負，在全球反避稅的趨勢下，台商營運模式的稅負越低，其實潛在的租稅風險可能越高，建議台商企業應及早做好因應措施，避免CFC法令上路後，多繳冤枉稅。

面對CFC即將生效，台商可從集團未來營運策略、投資布局與資金需求等面向整體思考因應方案，例如集團盈餘分配策略調整、集團架構重組精簡或台商改為直接投資海外的可行性等。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師廖家琪指出，受到CFC法令影響之企業或個人類型多元，例如透過CFC持有台灣實體營運公司未來獲配盈餘可能造成重複課稅問題、透過免稅天堂交易留利潤或承擔控股外職能可能同時受到境外經濟實質規定的適法性與CFC所得增加股東稅負的影響。

過去台商透過借名方式登記持股及盈餘分配對象與實際股東不相符者，在CFC新至下容易衍生未來資金流或稅務負擔義務責任劃分等問題，預計出售集團部份事業體者也應把握今年期間盡快完成，以免明年境外公司因處分股權產生之所得視同分配提前繳稅等。

廖家琪建議，台商可先釐清整體投資架構與境外公司承擔功能屬性，分析投資架構重組及交易流程改造的可能性、優劣與所需時間，擬定全盤因應策略，掌握CFC實施前九個月的黃金時間．提早評估及準備。