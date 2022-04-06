受到國際利空事件衝擊，台股今年來表現低迷，但本土法人看準逢低布局機會，連續多日買超因應，就連國內最大基金交易平台基富通也趁勢追擊，推出「我愛台股」快閃活動，即日起單筆申購台股基金，不限檔數，全部0手續費。

在聯準會升息、俄烏戰爭影響下，台股今年來走勢震盪劇烈，從年初的1萬8,526點歷史高點下殺，最低一度來到1萬6,825點，高低點落差達1,700點，連帶拖累台股基金，報酬率由正轉負。

根據Morningstar資料統計，今年截至3月底為止，台股基金平均報酬率為-7.8％。不過，拉長時間觀察，近1年、3年與5年，全數都繳出正報酬成績，平均各有14.2％、98.1％與137.2％，而且都超越加權指數漲幅，長期仍為投資人帶來豐富的回報。

基富通總經理王浩宇表示，台股今年來走勢震盪，主要是受到聯準會升息、俄烏戰爭影響，但觀察國內經濟狀況，無論出口金額、外銷訂單、工業或製造業生產指數都相當亮眼，多家機構預估，全年經濟成長率落在4～4.4%，代表基本面無虞。

其次，台灣在全球製造業中扮演舉足輕重的角色，特別是半導體產業，去年總產值突破4兆元，全球占比26.2%。同時，這次的俄烏戰爭凸顯網路、衛星通訊、電動車等產業的重要性，並延續美中科技爭奪戰，進一步提升台灣產業在全球的地位，台股投資價值油然而生。

王浩宇強調，不管是升息或俄烏戰爭，都只是股市長期循環的一部分。事實上，從歷史經驗顯示，台股多頭市場的時間長，而空頭市場時間短，採取逢低進場、長抱策略，投資勝率通常比別人還要高。所以對台股後市有信心的投資人，應該把握本波回檔機會，進場布局。