交通部力拚台鐵2024年完成公司化，近期也加緊推動改革腳步，7日立法院交通委員會也將審議台鐵公司設置條例草案。交通部長王國材1日表示，日前收到的台鐵公司化薪資調薪方案，僅有針對高階人員，並不包含基層員工，因此退回，希望可以有全盤討論，未來調薪方案為朝全體台鐵同仁受惠努力。

王國材日前承諾會有薪資合理化方案，協助台鐵同仁調薪。他說，希望公司化台鐵員工的薪資可以獲得合理提升，現在有幾個方案在討論。

台鐵局副局長馮輝昇指出，台鐵公司設置條例通過後，會把各方意見做整體性的參考與評估；其餘子法希望在年底要確定，因此在這之前會持續針對公司章程、組織架構、人員待遇薪給等討論。他說，工會希望未來薪資制度可以比照中華郵政公司，但是因為台鐵與中華郵政業種不同，難以直接比照薪資待遇，但是未來會朝向責任、績效導向發展，希望透過機制的建置，可以激勵台鐵同仁。