新北市青年局29日發布第一次「新北市青年生活及意向調查」，結果顯示青年最希望政府提供「就業資訊」、「專業技能訓練」與「職場見習」等政策服務，對於創業部分，有6成3青年認為最大挑戰資金，希望可克服高租金等限制。

青年局長錢念群表示，自己踏入職場時也曾對人生方向感到迷惘、亦曾經歷創業艱辛，透過調查希望瞭解青年需求，進而規畫政策、整合各方資源，希望成為青年朋友在求學、就業、創業過程中最佳夥伴。

錢念群指出，青年局近期推出市政經理人計畫，更提供管道讓青年為公共政策注入創意，並創造職場競爭力，對創業有興趣的青年朋友則可利用創業貸款紓解創業初期的資金壓力，亦可利用新北創力坊服務空間與不同新創團隊進行交流來激盪新創意。

本次調查也指出近7成2青年有意願參與公共事務，近8成青年願意使用市府的網站表達自己對公共事務的意見，部分青年群族不願意參與公共事務主要原因為時間因素或缺乏興趣。

新北青年事務委員會主委吳宗憲表示，青年公共事務參與度是社會進步與否的關鍵指標之一，青年局規劃公共事務個案競賽、青年論壇等活動鼓勵年輕族群勇於發聲，未來也將結合「新北VOTE」，透過多元發聲管道減少時間或空間因素對青年公共參與的限制。

青年局指出，本次調查採雙底冊電話訪問，調查期間為3月16日至22日，有效樣本數為1101份，正負誤差在2.96％。