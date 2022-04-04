烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯領導階層應為首都基輔郊外布查鎮的平民殺戮事件負責；他還說烏國已建立「特殊機制」，以調查俄軍在烏國的「戰爭罪行」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊演說表示：「我希望俄羅斯聯邦的所有領袖都能看到，軍隊是如何執行他們的命令…對於這些殺戮、這些酷刑折磨…還有許多人的後腦勺挨子彈，他們必須共同承擔責任。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）強調，當局已建立一個「特殊機制」，以調查俄軍「罪行」，他也矢言要找到並懲罰「每一個」應為布查鎮（Bucha）殺戮事件負責的人。

他在演說中指出：「我決定在烏克蘭設立一個特殊司法機制，以調查並起訴占領者的每一項罪行。該機制將納入國內和國際專家、調查人員，以及檢察官和法官。」

澤倫斯基還說：「犯下此類罪行的每個人都將名列一本特別的『劊子手之書』，他們都會被找出來，並且受到懲罰。」（譯者：施施）1110404