英國首相強森當地時間9日突然造訪基輔，與澤倫斯基進行會談。強森讚揚澤倫斯基的領導，並稱呼烏克蘭人民為英雄。他還批評俄國對平民攻擊的戰爭罪行，已使普丁政府的聲譽「永久玷汙」（permanently polluted）。

強森表示，普丁在布查鎮（Bucha）與伊爾平（Irpin）的所作所為是「戰爭罪行」，這對普丁及其政府的聲譽造成永久的玷汙。

強森強調，英國將每週持續增強對俄羅斯的制裁，提供經濟與防禦性軍事協助等支持，使烏克蘭「永遠不會再被入侵」。英國已確認將提供120輛裝甲車與新的反艦飛彈系統給烏國。英國還將為世界銀行對烏貸款提供額外支持。

強森和澤倫斯基於基輔街頭漫步時，一名來自哈爾科夫（Kharkiv）的婦女上前送給兩人公雞形狀的陶瓷壺，成為強森此行的代表性照片。在基輔西北方博羅江卡（Borodianka）遭到猛烈轟炸的斷垣殘壁中，一個陶瓷公雞屹立、絲毫沒有受損，使其成為烏克蘭堅韌的象徵。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）9日亦造訪基輔，與澤倫斯基會面，他表示「我們必須讓聯合國知道這些戰爭罪行，國際司法必須開始調查和打擊這些罪行」。