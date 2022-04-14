0835:BBC報導，烏克蘭奧德薩州長馬爾琴科（Maksym Marchenko）表示，烏軍用烏製「海王星」飛彈（Neptune missiles）擊毀俄羅斯巡航艦「莫斯科」號（Moskva），該船有510名船員，俄國防部表示已經撤離所有人員，烏克蘭總統府幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）則稱俄羅斯救援無法到達。

莫斯科號屬於俄羅斯黑海艦隊，該艦聲名大噪的原因是在俄烏戰爭開始之初，該艦接近蛇島（Snake Island）並脅迫島上烏軍投降，當時烏軍用通訊罵了句「下地獄吧！」隨即關掉無線電，最後該島上人員都被俘虜至克里米亞（Crimea），如今該艦被擊毀，可以說是當時的詛咒成真。

俄羅斯13日稱，烏克蘭海軍陸戰隊第36旅的1,026名士兵在馬立波（Mariupol）投降。圖為烏克蘭士兵資料照。（資料照／路透社）

0751:死守馬立波彈盡援絕 俄曝烏軍棄械投降舉白旗畫面

俄羅斯國防部13日稱，駐守東南港市馬立波（Mariupol）的烏克蘭海軍陸戰隊第36旅共1,026名士兵已經投降，其中包含162名軍官，這支部隊先前表示已經彈盡援絕。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯國營電視台隨後公布烏軍「投降」畫面，影片中已經棄械、穿著軍服的成隊男子雙手舉高，沿著樹叢小徑往持長槍的蒙面軍人方向走去；另一個畫面顯示，4名陸戰隊員從一棟毀損的建築中用擔架抬出一名傷患，其中一人手上還拿了白旗，隨後他們將傷者抬上一輛黃色巴士。

影片中一名俄羅斯士兵說：「你們可能會、也可能不會害怕，但無論如何都必須投降。」

另外一段影片則顯示，一個漆黑房間內有十多名士兵排排站，其中一人用俄語說：「我和一個13至15人的小隊一起行動並活了下來，我們必須投降，因為我們被包圍了。」

路透社指出目前無法證實影片的真實性。

針對俄羅斯聲稱烏軍投降，烏克蘭國防部發言人莫圖茲雅尼克（Oleksandr Motuzyanyk）回應毫無所悉，馬立波副市長奧羅夫（Serhiy Orlov）強調軍隊仍在作戰，一名烏克蘭總統顧問則堅稱，第36旅陸戰隊員已經突破重圍，與另一支亞速營部隊聯繫上。

俄羅斯國營電視台公布駐守馬立波的烏克蘭陸戰隊員棄械投降畫面。