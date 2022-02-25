花蓮市區去年底一周內發生多起酒後糾眾暴力滋事，甚至波及無辜民眾。警方決定掃蕩壓制，兵分20路，先後逮捕20人到案，將多達12人羈押禁見，瓦解這群不良「棒球隊」。檢方偵查終結，將邱姓主嫌等20人分別被檢方依妨害秩序、恐嚇、傷害及毀損等罪嫌起訴，其中還有3人在逃，正追緝中。

去年12月25日至31日跨年夜，花蓮市區KTV、PUB、公園、民宅連續發生7起暴力滋事案件，嫌犯只因上下樓梯細故起爭執就動手，甚至尋仇未遇就毆打無辜服務生，並多次持球棒、空氣槍等砸車，行徑相當囂張。

花蓮地檢署檢察長鍾和憲表示，地檢署檢察官葉柏岳、卓浚民、黃曉玲等人，即指揮花蓮警分局、吉安警分局組成專案小組偵辦，陸續搜索、拘提邱姓被告等共20人，並向法院聲請羈押12人獲准。

花蓮地檢署指出，案經偵查終結，依妨害秩序罪、恐嚇罪、傷害罪及毀損罪，分別起訴邱姓被告等20人，其中在押被告12人，今日移審至花蓮地方法院。另通緝徐姓被告等3人，將持續偵辦。

檢察長鍾和憲提出警告，花蓮治安，不容許任何暴力份子破壞，檢警必將掃蕩，嚴懲這樣擾亂公共安寧的滋事份子。