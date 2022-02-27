今在蘇花改仁水隧道竊取電纜線的竊盜電纜集團不願被警方攔查，竟直接衝撞柵欄逃逸，行徑十分囂張跋扈。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

228連假期間，不少民眾選擇自駕行經蘇花改到花東遊玩，怎料連假第2天，以48歲劉姓主嫌為首的竊盜電纜集團，竟竊取沿線隧道的電纜，經花蓮與宜蘭警方合作在沿線攔查，目前已攔獲4車6人，並依竊盜罪嫌移送偵辦，由於劉嫌在沿途下車，並往海邊逃逸，警方目前正擴大追緝並向上溯源。

新城警分局今上午8時23分許接獲蘇花改行控中心通報指出，秀林鄉仁水隧道南端口發現有人在竊取電纜線，趕緊派員前往查看，並在8時45分於大清水處，發現1台涉案車輛南下，不過該車見警方攔查時，竟飆速往花蓮方向逃逸，經警方通知線上警力前往支援攔查，攔獲2名涉案男子及大批電纜線。仁和交通分隊則在9時20分，於台9線134.7K觀音隧道處，攔獲北上涉案小貨車，逮補1男1女。

蘇澳分局南澳、澳花等獲新城警分局通知後，亦在蘇花改沿線協助攔查，並在漢本車站前以防災柵欄設置攔檢點，怎料犯嫌行經該路段時，見攔檢不停，反倒直接衝撞柵欄並繼續往南行駛，不過車輛因衝撞柵欄受損，進而停在台9丁線49.7公里處路旁。

坐在副駕駛座上的劉嫌眼見難逃法網，竟趕緊下車並往漢本海岸方向逃逸，警方趕抵後，則先將車上2名男子逮捕，並在台9線錦文隧道尋獲另一輛涉案的自小客車。

據了解，該竊盜電纜集團成員多來自北部，平均年齡約在40歲至50不等，專門偷竊公共工程用的電纜為主。

新城警分局偵查隊長駱貞輝指出，遭竊的電纜線主要為供應蘇花改隧道供電系統使用，粗估有500米，市值10多萬元，不過復工費用無可估計，目前已沿線查獲4車6人，將依竊盜罪移送花蓮地檢署偵辦，至於已往海邊逃跑的劉嫌正加強追緝，同時也將擴大偵辦，向上溯源。