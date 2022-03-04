行政院表示，303全台大停電肇因，台電初步調查研判為興達電廠歲修期間的操作人為疏失，董事長楊偉甫及總經理鍾炳利對此已請辭以示負責、經濟部長王美花亦自請處分。院長蘇貞昌則要求經濟部3天內提出完整書面調查報告，提出後再處理相關人員究責。

行政院發言人羅秉成表示，王美花已於3日下午親自向蘇貞昌報告事故初步調查及應處情形。經台電初步調查研判，應是興達電廠進行歲修期間，在開關場處理過程中出現操作上的人為疏失所造成。

羅秉成指出，王美花表示，台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利已就此事表示請辭以示負責，王美花亦向蘇貞昌自請處分。蘇貞昌聽取初步報告後指示，現階段以恢復民生用電為最優先要務，要求經濟部次長曾文生親自到場指揮調度，儘速恢復用電。

同時，蘇貞昌要求嚴查嚴辦此事，下令經濟部3天內提出完整書面調查報告，提出後即行處裡相關人員究責部分。同時，蘇貞昌亦於3日傍晚偕同副院長沈榮津、王美花等人，向總統蔡英文報告上述初步調查及處理情形。