303全台大停電12小時，依經濟部工業局初估：合計由其轄管的工業區、科技產業園區，以及石化業者的損失，共有「近60億元」。至於代表產業界發聲的工總則表示：303大停電是近年來最為嚴重的電力事故，初估產業損失恐達「上百億元」。其中，損失最為慘重的，是高雄林園工業區的石化業者。

無論是「近60億元」，抑或是「上百億元」的瞬間蒸發，這些初估的數字，絲毫比不上「自蔡英文總統上任後，國內已發生六次嚴重停/限電」，以及「短短10個月，竟發生513、517、303三次大停電」的駭人聽聞。

10個月歷經「三次電擊」，全民顯已「哀莫大於心死」。於是，民眾對台電董事長、總經理的謝罪請辭木然，更對經濟部長王美花的留任無動於衷。因為人民早已被蔡英文、蘇貞昌、王美花……這些法「綠」人，「電」到韌性十足。亦也被迫悟得：原來「用愛發電」，真的不是嘴炮，而是刀槍不入「綠」和團的磐石信仰，以及洗腦最高心法！

行政院長蘇貞昌說：王美花「著有成績」，現階段更要賦予重任，需由王美花披掛帶領，盤點全國電網，進行「韌性」改革。意即，唯有王美花續任，台灣電網的「韌性」，才能因之強化！

想想也對，「韌性」與「皮厚」必成正比。法「綠」人習於讓兩張嘴皮子「花式溜冰」，「綠」和團的民粹，不是「天下圍攻」式的出征，就是集體裝聾作啞、昨非今是。此等「皮質張力」的絕對延展性，雖不知是否有助於強化台灣電網的韌性，但撐到法「綠」人參選縣市長，絕對是輕而易舉、綽綽有餘！

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