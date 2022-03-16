蘇貞昌再度用「猴子的紅屁股」嗆蔣萬安，蔣萬安是否可以比擬為猴子，此事或許是蘇貞昌別有所見，姑不具論。但人盡皆知，猴子的屁股本來就是紅通通的，無論它爬高或爬低，都改不了紅屁股的事實，也從來沒有人會持異見。蔣萬安的祖輩、曾祖輩，無論歷史評價是功是過，都俱在眼前，可供後人評斷，蔣萬安既是蔣家後代，當然也就不能免於此血緣關係，他也從來沒有遮遮掩掩過，又何待其爬低或爬高？

反倒是蘇貞昌，其祖輩究竟在日據時代幹了怎樣的好事，他總是三緘其口，甚至躲躲閃閃，不敢陳說，顯然是有愧於心，故不敢堂堂正正面對，是等如蓄意遮掩其所從來，連自己屁股是什麼顏色都不欲人知。可其高居行政院長之位，再如何掩飾，又豈能逃得過明眼人的揭穿？

同樣是對待祖輩，蔣萬安與蘇貞昌相較，高下自然有別，蘇貞昌真的是一言洩底，讓世人看清了他的真面目了。

蔣萬安到底有沒有「本事」，我不願妄下評論，但蘇貞昌的「本事」，究竟在哪呢？《西遊記》裡寫道，孫悟空與二郎神較技變化，孫悟空敵不過二郎神，只好化作一座土地廟，「張開大口，似個廟門；牙齒變做門扇；舌頭變做菩薩；眼睛變做窗櫺；只有尾巴不好收拾，豎在後面，變做一根旗竿」，自以為可以瞞過二郎神，卻不料正是因為尾巴，才被二郎神覷破，最後仍難逃二郎神的捉捕。

蘇貞昌千變萬化，暴躁跳宕，強辭奪理，自以為本事多大，終究一隻猴尾巴還是藏也藏不住的。尾巴都露出來了，那麼，蘇貞昌的屁股到底是什麼顏色，還會看不出來嗎 ？

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