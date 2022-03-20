最近行政院長蘇貞昌火力全開，蔣萬安等人都在質詢中受到蘇貞昌的回擊，在野黨光火，綠營支持者爽快，蘇貞昌還振振有辭，說官員不能像以前一樣被羞辱。

蘇貞昌現在全力博取綠營支持者的好感，內閣閣員如陳時中、王美花也都可能投入年底選戰，如果蘇貞昌繼續在任行政院長，那2024年的總統大選，蘇貞昌就可以挾行政資源，成為民進黨參選總統的有力人選。

蔡英文會不會支持蘇貞昌？以蔡英文的目標，肯定是要圍堵賴清德，但是賴清德在綠營的支持度居高不下，鄭文燦、林佳龍的狀況也不足以對抗賴清德，反而有行政資源和野心的蘇貞昌就變成可以結盟的對象。蔡英文和蘇貞昌彼此都受不了對方，但在防堵賴清德的前提下，這種奇妙的同盟就可以組起來了。

但是疫情還沒告終結，停電危機也沒有解決，而這些都是蘇貞昌內閣的隱憂。所以蘇貞昌要拿到總統大選門票也不容易。

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