中信兄弟詹子賢繼2018年雅加達亞運後，再度前進總統府，這次以中職冠軍隊身分來到，他笑著說：「上次來的時候人太多，沒有椅子坐，這次有椅子坐。」原本發文說要跟總統蔡英文聊國際情勢，但最終沒有成真，「平常可以開玩笑，但在這裡先不要，等一下被押出去（台語）。」

詹子賢上次跟隨亞運代表隊一同前往總統府，當時約7、80人，陣容浩大，「跟上次最大不同，就是這次有椅子坐。」這次相隔3年再進到總統府，詹子賢心情同樣雀躍，還發文說想跟小英總統聊聊國際情勢，還被會長蔡其昌慫恿問總統「中午吃什麼」，但最終他沒問出口。

「不敢問，我怕等一下被押出去。」平時愛開玩笑的詹子賢說：「平常可以開玩笑，這裡先不要，怕講錯話。」他還透露，剛進總統府時要過安檢，結果陳子豪卻忘了不能帶手機，「說不能帶，結果帶進來，搜身被摸到。」

代表兄弟球員上台致詞的隊長王威晨感覺很榮耀，笑說希望能再講個10次，他表示，前幾年都與總冠軍擦身，看到其他球隊前進總統府一定會羨慕，「要進總統府前提是要拿總冠軍，所以先拿到總冠軍後就能來，希望往後都會是我們來。」