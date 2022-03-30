味全龍隊「7搶2」的測試會最後1個名額確定由「老皮」林羿豪拿下，現在就等簽約，總教練葉君璋表示，決定林羿豪的原因主要是看上他的經驗，「我們的投手群算是比較年輕的，現在需要有經驗、即戰力的球員。」

龍隊今年找來他隊戰力外球員前來測試，包含前富邦悍將林羿豪、羅國華、葉國情、前樂天桃猿賴智垣、劉昱言，以及原本龍隊擺在60人名單外的歐耀宗、林政賢。

經過一段時間的測試，龍隊先捨棄掉歐耀宗、林政賢，劉昱言則率先在剩餘5人中脫穎而出，成功與龍隊簽約，也在熱身賽披龍袍出賽。之後賴智垣也將與富邦簽約，最後1名人選龍隊確定選擇林羿豪。

葉總表示，其實一起來春訓測試的投手，像是葉國情、賴智垣表現都很不錯，不過球隊投手群較為年輕，需要有經驗、能馬上在一軍出賽的球員，「我們需要即戰力，老皮過去當過終結者，在牛棚方面很有經驗，雖然他肩膀有些傷，但檢查過後不太會影響。」

不過林羿豪並未在官辦熱身賽出賽，葉總說，他開季可能不會直接從一軍出發，會先到二軍出賽幾場調整後再拉上一軍。至於之前球團曾表示可能會補強第3名投手，葉君璋笑著說：「要先把第2個談好後再說，確定簽約了再來考慮第3個。」