中信兄弟3日在主場迎戰富邦悍將，靠著先發投手象魔力7局無失分好投帶領，加上許基宏、張志豪、岳東華都有開轟紀錄，以8比2勝出，奪下本季首勝。

兄弟昨天與統一獅的開幕戰因雨只打不到2局就形成保留比賽，今天「黃衫軍」繼續在主場迎戰富邦，這也是丘昌榮離開兄弟、改執教富邦後，首度來到洲際踢館老東家。

前4局雙方打線都遭先發投手壓制，0比0的情況到5局下發生變化，岳東華從富邦先發投手范米特敲安，弟弟岳政華補上內野安打，形成無人出局、一二壘有人，江坤宇再打穿三壘防線助隊先馳得點。

兄弟打線繼續進攻，洋炮福來喜觸身球上壘後，許基宏在滿壘時敲出中外野滿貫炮，也將比數擴大至5比0，這也是許基宏生涯首支滿貫全壘打。

6局下張志豪、岳東華連續開轟，兄弟單局再攻下3分持續擴大領先優勢，最終就以6分差勝出，拿下新球季首勝，連霸路開出紅盤。象魔力主投7局僅被敲2支安打、無失分拿下勝投，飆出7次三振，另有2次四壞球保送，寫下來台最佳成績。

兄弟在官辦熱身賽是唯一沒有開轟的球隊，沒想到今天單場就敲出3轟，總教練林威助認為，沒有全壘打也是有贏球的辦法，他認為今天贏球的關鍵是在後段棒次有效串連，「阿坤（江坤宇）的安打是比較重要的，有得分後打線也才比較放鬆一點，因為要從好投手手中連續敲安是不容易的。」