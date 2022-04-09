味全龍隊徐若熙碰上右手韌帶撕裂傷的狀況，總教練葉君璋評估復健期需要2至3個月，這段時間主要是加強手肘附近肌肉，靠肌肉去支撐手的力量，有鑒於不少高中強投進到職業後都出現傷勢情況，葉總也盼之後球隊能建立起一套投手的SOP，希望能讓陣中投手健康度越來越好。

徐若熙今年春訓在進入實戰階段前出現手肘不適，原本檢查結果未發現結構性損傷，但再次檢查確定出現韌帶撕裂，現在復健期預計要2至3個月，目前這幾天先完全休息，接下來開始強化手肘周圍的肌肉並進行低強度投球。

葉總指出，徐若熙的撕裂程度很輕微，不需要動刀，他也舉例有許多球員像是田中將大、沙巴西亞也都曾碰上這種傷勢，也都沒有選擇開刀，「但每個案例發生在每個人身上都不一樣，所以接下來的結果就看他造化、看他呈現的結果是怎樣。」

近年來許多新秀強投進到職業賽場後，都出現受傷情況，除了徐若熙外，像是統一獅古林睿煬、中信兄弟黃恩賜也都有碰到這樣的情況。去年是徐若熙職棒第1年，球隊為了保護他在他每次出賽時都會設有保護機制，沒想到還是再度受傷。

「所以接下來球隊應該會有一些對策，對於這樣的投手要有怎樣的計畫去保護，希望接下來能制定完整的計畫、策略跟做法，讓來到球隊的投手會很健康。」葉君璋認為，在球隊成軍初期，球隊能為投手做的保護還不夠周全，有些投手可能會出現不嚴重傷勢，雖不用開刀，但這就代表計畫不夠周全，「所以我希望接下來有時間、空間，能夠制定一套完整的SOP，而不是只照顧到投球數而已。」

過去曾赴美吸取執教經驗，返台後這幾年執掌龍隊兵符，也讓葉君璋體認對於投手保護上還是「少了一個東西」，其中包含教育，「心態、訓練的教育，都會影響到一個選手容不容易受傷，球員來到球隊就是我們的資產，我們就有責任、義務去照顧他們。」