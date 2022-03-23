303大停電之後，全台各地的區域性跳電頻傳，引發民怨。行政院長蘇貞昌在22日面對媒體提問時終於一改之前的口硬，用和緩許多的語氣表示，因為電線、變電箱都暴露在外，所以老鼠、鳥與蟲各方面都會破壞。政府會用大筆預算增加各種防護措施與管理，停電一定難免，請民眾共同防護。

先不論他所說的停電原因和政府之後的措施民眾買不買單、同不同意，但至少他心平氣和、就事論事的態度，已經是台灣民眾從這位行政院長身上難得可以看到的「正常表現」。

所謂「正常表現」，就是民眾對一位行政院長的基本期待。法律系出身、曾經是執業律師的蘇貞昌，在立法院上公然拒答立委拋出的問題，甚至還開始反質詢，難道不是知法犯法嗎？背後的原因，究竟是覺得民眾可欺、代表民意的立委可愚；還是因為在立法殿堂上知法玩法給大眾看，對他有任何好處？

大家都知道「言多必失」的道理。其實如果蘇貞昌真的覺得自己沒做錯，那他就不會在事後跳出來，向媒體再次強調當時他反質詢蔣萬安的「正當性」，並表示「立委把官員當狗罵的時代該過去了。」他之所以要在媒體前講這些話，就是因為知道自己理虧，而且知道當初在立法院搬出蔣萬安的「祖父」這件事情，已經產生不少民眾反感並且造成負面效果。

別看蘇貞昌如今還是穩坐行政院長之位，但只要他引來的爭議越多，未來要承擔的後果就越大。或許他本人在主觀和客觀條件上，都已經沒機會問鼎2024年的總統大位，但他自己的女兒和跟著他這麼多年的子弟兵，未來還要不要繼續從政？現在他一個人雖然佔盡了媒體版面，講話又特別大聲，看起來是很風光沒有錯，但這些聲浪和關注的背後又累積了多少民怨？這些都會陸續在接下來的選舉，實際反映在選票數字上。

蔡英文故意放著他不加阻止，除了要靠他轉移政治壓力之外，也難保不是讓他和支持他的派系繼續吸納民眾對蔡政府的不滿，等到時機成熟就整組打包切割掉就好。如果是這樣的話，蘇院長或許就該思考，自己現在還有沒有必要演得那麼用力？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※