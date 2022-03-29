行政院長蘇貞昌29日在立法院提出《0303興達電廠事故致全台停電專案報告》，報告有三大重點，分別是一，2012年停電更多，蔡政府執政後已大幅改善；二，經濟部長王美花勞苦功高，停電不能怪她；三，未來發生大停電，台電員工將面臨免職或解僱的處分。

這三大點已在台電內部炸鍋。蘇貞昌真有出息，竟然跟10年前比停電次數，他乾脆跟清朝比，那時候的台灣連電都沒有，蔡政府絕對完勝。

究竟是馬政府執政時期停電比較多還是蔡政府？問問民眾的感受就可知；其實，台電自己公布的報告就已清楚表明，2008年至2016年，台電一次大規模限電和分區停電都沒有，蔡政府上任6年多已至少有4次；蘇貞昌別鬼扯前朝了。

《0303報告》列舉王美花所轄業務，如加入國際貿易組織等，連商圈夜市都算進來了，看來真是多才多藝。問題是，就任經濟部長已1年10個月的王美花，除了開放萊豬與日本核災區食品，關於加入國際貿易組織，她有達成任何實質進度嗎？至於商圈夜市，過去2年多，受到新冠疫情影響，零售服務業哀鴻遍野，王美花何功之有？

此外，蘇貞昌在《0303報告》中提到，台電公司已公告最新修正的《人員獎懲標準適用要點》，加重對員工的懲處。員工確實難免出現作業疏失，然而，動輒造成全台數百萬戶停電等問題，連蘇揆都承認是電網韌性不足所致，那這些帳可以記在相關員工頭上、甚至以刑案來偵辦嗎？

再者，台電近日才要召開重大勞資會議，討論《獎懲要點》修正案，但蘇貞昌卻公開表示已公告實施，形同片面更動員工勞動契約，適法性存疑。蘇貞昌帶頭將停電責任甩鍋給台電基層員工，可惡至極！