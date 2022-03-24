副總統賴清德日前以校友身分參加成大研究生協會舉辦的講座，當詢問在場學生未來想當哪種人，有41%學生意外選當躺平族。此事曝光後，引發各界討論，其中，台灣大學國家發展研究所副教授辛炳隆表示，這個調查的比例有點超乎他的想像，但確實有個現象，現在很多年輕人對未來不再有期待。

學生解釋想當躺平族的原因是房價過高、政府重視硬體不重視軟體，專業職缺缺少。賴清德回答，房價確實過高，政府已提出政社減輕首購族負擔與生育的壓力，降低賦稅，台灣已逐漸從發展硬體，朝向軟體，人才就是最重要的關鍵，南部學校的人才培育已進步很多。

針對此調查，辛炳隆今(24日)接受《中評社》專訪時談到，這個比例不應該這麼高，尤其又在成功大學，不應該這麼高才對，但是確實有個現象是，現在很多年輕人對於未來已經不再有期待，存錢也不可能買房子，所以不想存錢，加上現在也是有少子化的問題，家裡會把他照顧好，未來甚至可以繼承父母的房產，這確實讓很多年輕人開始活在當下，對於未來也不會有什麼憧憬。

辛炳隆進一步提到，加上現在的價值觀念改變，年輕人也不見得要結婚生小孩，甚至存錢也買不起房子，那這樣年輕人乾脆也不投資了，這對社會乃至於國家的發展當然不是好事。他更說，最近這幾年也很擔心一個現象，就是年輕人如果對未來沒有盼望、沒有想像，不僅不儲蓄，甚至也不做人力資本的投資，對於學習沒什麼興趣，「這是我們最擔心的」。”