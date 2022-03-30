國際醫師節 蔡英文、賴清德提到這點 摘自蔡英文臉書

今天是國際醫師節；蔡英文總統及副總統賴清德今在臉書，祝福並向所有白袍戰士致敬；兩人皆呼籲大家，盡快施打第三劑疫苗。

蔡總統指出，台灣防疫已經兩年多，不論是篩檢、疫調，或是接種疫苗，長期投入第一線的醫護人員都非常辛苦，但也因為有醫護人員的付出與努力，才能不斷度過疫情的考驗。

總統說，今天是國際醫師節，她要感謝所有的白袍戰士，這些年來，守護國人的健康，也為防疫做出重要貢獻。

面對疫情，仍然不能鬆懈，謹慎做好防疫措施、施打第三劑疫苗，一起團結防疫守台灣。

賴清德說，這兩年多來，面對COVID-19疫情，在防疫的第一線、在全國各地醫療院所，都能看到醫師們的認真身影。從篩檢、疫調到疫苗接種，堅守崗位、無私奉獻己力，只為守護國人的健康安全。

他說，感謝所有的醫師與護理人員，長時間的投入心力、貢獻專業，守護台灣渡過一次又一次的疫情挑戰，「你們都是防疫的重要功臣」。

他表示，請國人給醫護人員更多的鼓勵和支持，持續配合防疫措施、共同團結守護台灣，一起成為醫護人員的最強後盾！