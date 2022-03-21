國民黨輸選舉，所在多有。但仔細檢視一下，將會發現，許多時候敗因來自於自我懷疑、提早放棄，而未必是輸給對手。

近日，數家媒體推出台北市長選舉民調，民調呈現「陳時中民調勝蔣萬安，黃珊珊未被棄保」的結果。讓人失望的是，某些親藍人士，可能是因為輸到有創傷了，故一遇到不順就打預防針，對民調結果照單全收。這些藍營人士把「蔣萬安不強」當成不容質疑的前提，開始批東批西，看在許多長期支持國民黨的支持者眼中，非常無奈。

拿民調說嘴也就算了，但某些人連遇到綠營惡意抹黑攻擊時，都不替自己人澄清，而是唱和對手，就顯得更讓人失望了。比方最近有位藍營名嘴拿蔣萬安兵役問題做文章，更說他一直苦勸韓國瑜選台北市長，認為「蔣萬安不夠強」，更感嘆藍軍有比蔣萬安更強的人選，但是他「不想選」。

國民黨是一個民主的政黨，任何人想選，表達他的意願，無論黨中央認同不認同，只要民意認同，都必然會成為熱門討論人選，某些名嘴看上其他人，希望拱其他人出來，可以不可以？當然可以！但如果明知他看上的人不想選，那持續碎念抱怨，又有什麼幫助？這樣唱衰，對得起長期支持他的觀眾嗎？

把討論焦點拉回到近日的民調上，距離選戰超過半年以上的民調，本來就僅是反應選戰尚未白熱化的結果，與白熱化以後的情勢，雖有相關，但相關性絕對有限。若最後真是蔣陳黃三人選，蔣萬安究竟能否成功棄保黃珊珊？關鍵還是要翻開台灣過去的選舉史，觀察一下過往棄保不乾淨的case都是什麼狀況，才比較可能對這場選戰做好的預測。

綜觀過去十年，知名的三腳督選舉，僅2012總統大選（馬蔡宋）、2016總統大選（蔡朱宋）、2018台北市長選舉（柯丁姚）三場，其中後兩場出現棄保不乾淨的結果，2016朱立倫未能成功棄保宋楚瑜，2018柯文哲未能成功棄保姚文智。

而細究其原因，2016是因為選前勝敗即已極為明顯，朱宋民調相加也打不過蔡英文，自然難以引發棄保。而2018年是由於柯文哲「脫綠」，立場已與他在2014選舉時的立場差距甚大，更辦了雙城論壇等諸多討好藍營選民的事，並照三餐打民進黨，自然是不可能將深綠忠心耿耿的姚文智棄保掉。而這兩種狀況在2022台北市長選舉都極難發生。蔣選再差都不可能如2016朱立倫般劣勢，黃珊珊選再好也難以如2018姚文智般擁大量不離不棄鐵票。

選舉與人生其實是一樣的，誰完全一帆風順？即使命再好，又有誰能保證天天與事事都100%如意？「一時失志不免怨嘆 一時落魄不免膽寒，那能失去希望 每日醉茫茫？」藍營忘了「愛拚才會贏」，那就正中綠營盤算—綠營就是要把藍營嚇到沒戰意，然後他們就可以不受制衡，永遠執政，同時也永遠腐敗。為了台灣的民主政治，國民黨真的要快點擺脫公投大敗的創傷症候群，並拋棄失敗主義。不需要歌功頌德，但至少一起營造相對正面的勢，這樣的國民黨才有競爭力，也才能真正為台灣帶來一點希望。

（作者為網路媒體工作者）

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