303全台大停電至今，區域性停電每天都在全台各地隨機發生。雖然零零星星有些停電狀況後來都被查出，是有人偷盜電纜或是有鳥擊，但因為設備管線老舊故障失修導致跳電的情況也不在少數，不知道這樣所謂的「跳電」，算不算在經濟部長王美花向全國人民承諾的「未來一年內不會再出現這樣的疏失」這個保證範圍裡面？

王美花3月14日接受媒體訪問時還表示，台電在短期停電的數據上已經從2012年的一年2.1萬次，進步到去年只剩一年9千次，相對其他國家算是表現得好了。但這樣的解釋聽在民眾耳裡，尤其是無預警又無電可用的民眾耳裡，實在顯得格外諷刺。因為不管數據再漂亮，民眾的感受才是最真實的。而且身為執政者，不是應該以「不停電」作為施政目標與標準嗎？怎麼會用十年前的數據來說服此時此刻的民眾，台電一直有在進步、台灣電力完全沒有問題？

這就是當前蔡政府執政的最大問題：離民眾真實的感受太遠，而且並沒有把民眾當一回事。立委蔣萬安站在立法院的質詢台上，要行政院長蘇貞昌承諾不會再停電，算是什麼大不了的要求嗎？可以就可以，不可以就不可以，蘇貞昌發了那麼大的脾氣之後，結果還是沒有回答問題。難道蘇貞昌真正的意思就是，台灣未來還是要繼續停電嗎？

蘇貞昌身為行政院長，對立委耍嘴皮子，不尊重的不只是站在眼前的立委本人，也藐視了立委背後所代表的廣大民意。這已經不是蘇貞昌第一次在立法院接受質詢的時候暴走。而總統蔡英文依舊放任蘇貞昌胡亂開炮。反正蘇貞昌開的戰場越多越亂，民眾對蔡政府實際的施政作為就越難監督。

現在才3月就跳電成這樣，民眾當然很想知道政府打算怎麼處理缺電問題。結果蘇貞昌回答不出來也做不出承諾，就又把問題轉向蔣萬安的個人家族歷史，把好好的一個公共議題變成私人恩怨，簡直令人無法理解。而耍完嘴皮之後呢？票照跳、電照停！

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