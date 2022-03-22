國民黨高市議員邱于軒今（22）日質詢時爆料，303全台大停電當天，高雄50多歲吳姓市民因家用維生呼吸器無法供氧導致死亡，然而高市府說好的「單一窗口」受理根本形同虛設，資訊不夠公開透明，如今又有市民死亡，該找誰求償？

據轉述，吳太太表示，丈夫因為中風，長期仰賴維生呼吸器呼吸，但3月3日當天早上9點多時，她人在外面，接獲外籍看護緊急電話打來通知，她的丈夫因為停電，維生呼吸器沒有供電，沒有辦法呼吸，要太太趕緊回來，但打119竟打不通。

吳太太說，由於住家在大同醫院附近，對面鄰居趕緊請求大同醫院人員到家裡協助急救，但急救時已無生命跡象，約10點5分時死亡，因此沒有收到到院前死亡。據悉，該案也尚未向法制局遞件。

邱于軒指出，很遺憾因停電造成市民死亡案件，但高市府網站上面只看到華麗的大內宣，針對303大停電市民求償相關資訊都沒有，民眾該如何傳達因停電受損的資訊給市府？

邱于軒表示，303當天對高雄市民很多衝擊，小市民真的一時之間手足無措，她也接獲市民表示抽痰機沒有電，無法抽痰，讓家屬相當擔心，另她也有民眾呼吸器沒有電，她緊急去借發電機來用來使用。

法制局指出，受理民眾法律諮詢將近100件，一般用電戶約占70％，大部分是反映介材、電器與電子設備、電梯馬達與機板等損壞，其中有民眾反映因家用維生呼吸器無法供氧致家屬死亡。

法制局指出，企業或營業商家約占30％，主要是反映因停電受有營業損失、薪資損失、機器設備或產品等損壞。法制局目前收受民眾提出文件，主張要向台電請求賠償：計有2件包括1件藥品損壞、1件電梯損壞。