台電公司進行高壓路線改善工程，造成旗山區379戶因計畫性工作停電，已於4點29分恢復供電。（台電公司提供／林雅惠高雄傳真）

台電公司進行高壓路線改善工程，造成旗山區379戶因計畫性工作停電，已於4點29分恢復供電。（台電公司提供／林雅惠高雄傳真）

又停電了！高雄市旗山區旗南一路頭林巷一帶今天下午1點半開始停電，共有379戶受影響，台電公司表示，是因高壓路線改善工程進行計畫性工作停電，已於4點29分完成恢復供電。