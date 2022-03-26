高雄又停電了！旗山區379戶受影響 台電曝原因 17:032022/03/26 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電公司進行高壓路線改善工程，造成旗山區379戶因計畫性工作停電，已於4點29分恢復供電。（台電公司提供／林雅惠高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電公司進行高壓路線改善工程，造成旗山區379戶因計畫性工作停電，已於4點29分恢復供電。（台電公司提供／林雅惠高雄傳真） 台電公司進行高壓路線改善工程，造成旗山區379戶因計畫性工作停電，已於4點29分恢復供電。（台電公司提供／林雅惠高雄傳真） 又停電了！高雄市旗山區旗南一路頭林巷一帶今天下午1點半開始停電，共有379戶受影響，台電公司表示，是因高壓路線改善工程進行計畫性工作停電，已於4點29分完成恢復供電。 台南又停電 南區4550戶受影響 台電曝原因 和生物無關 基隆巿逾2500戶停電 台電曝原因 #停電 #旗山區 #79 #受影響 #旗南 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱酸停電歸剛欸 蘇駁歪樓到政治 04:102022/03/22 政治要聞 鳥巢害南北4千戶停電 住戶哀號 04:102022/03/22 政治要聞 強震震到停電 屏東巿1203戶凌晨斷電 哀叫熱到爆 08:112022/03/23 生活 近期頻停電 林鶴明：當然也要檢討 15:172022/03/24 政治 朱立倫才叫他別烏鴉嘴 葉元之馬上拍「停電中心」第2集 19:532022/03/22 政治 停電應怪誰？鄭宏輝憂 「陰謀」毀護國神山 16:342022/03/23 政治 連續停電、大火 陳明通：都是個案 沒有連動 12:502022/03/24 政治 印度神童被嗆了！董事長怒揭台灣停電禍首：不用他來預測 07:432022/03/25 政治 攏是動物的陰謀？全台頻停電 高檢署：調監視器勘查 09:062022/03/22 社會 調查興達電廠缺失 3人交保 04:102022/03/23 政治要聞 苗栗驚見巨型「樓中樓」鳥巢佔電桿 台電嚇壞傳訊問地點 19:512022/03/23 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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