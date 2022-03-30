士林捷運站一帶晚間無預警停電 台電曝原因 20:022022/03/30 中時新聞網 吳長諭 、中時、 游念育 、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市士林捷運站附近商圈30日晚間發生停電狀況，飲料店工作人員用微弱的手機燈光為顧客點餐。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市士林捷運站附近商圈30日晚間發生停電狀況，店家與顧客在門口外等候復電。（姚志平攝） 台北市士林捷運站附近商圈30日晚間發生停電狀況，麵包店內的顧客靠著手機燈光選購麵包。（姚志平攝） 台北市士林捷運站附近商圈30日晚間發生停電狀況，台電工作人員在附近檢查情況。（姚志平攝） 台北市士林捷運站附近商圈30日晚間發生停電狀況，不少公寓陷入一片漆黑。（姚志平攝） （20:10 新增台電回應）台北市士林區今晚7時許傳出突然停電，停電地點靠近台北捷運士林站，不少民眾上網回報，不少大樓突然無預警停電，路上店面也沒電可用，目前台電趕緊派員搶修中。 台電稍早表示，19:10士林文林路一帶、中山北路附近突然停電，大約565戶，後查明原因發現是士林變電所分歧開關故障跳脫，停電的路段包含中正路、中山北路五段、文林北等路段大範圍停電，目前正在搶修中。 士林捷運站周邊出現停電狀況。（摘自ptt八卦板） 士林晚間無預警停電。（圖／翻攝我是士林人&我是北投人臉書社團） 聯詠豪氣 員工分紅上看千萬元 高雄又停電！工程挖損高壓電纜 鳳山945戶無電可用 #無預警停電 #台電 #派員 #搶修 #停電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡政府最新民調「他」滿意度跌破5成 網驚覺一事不對勁 07:522022/03/30 政治 民進黨昔控台電藏電 王美花今稱：沒聽過這樣的事 17:432022/03/29 政治 台電北市區處邀用電大戶溝通座談 祭需量反應措施抑低尖峰用電 20:152022/03/30 生活 觀點－電價凍漲 加重油電經營壓力 04:102022/03/30 財經要聞 高金素梅看不下去能源政策 一句話開嗆蔡政府 09:402022/03/30 政治 蘇貞昌用乳酪理論解釋停電 網狂笑「舉球手被反殺」 18:222022/03/29 政治 《塑膠股》國內首家 台塑砸7億補助員工購電動機車 15:282022/03/30 財經 電力事故一再發生 工研院：缺乏縝密防呆機制 18:422022/03/30 生活 高金素梅：台電提供資料給立委竟要經濟部核准 17:042022/03/29 政治 全台停電不斷 蘇貞昌：已經比2012年少很多 09:442022/03/29 政治 核二廠2號機大修後再起動 原能會今同意運轉 13:412022/03/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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