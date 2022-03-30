台北市士林捷運站附近商圈30日晚間發生停電狀況，店家與顧客在門口外等候復電。（姚志平攝）

台北市士林捷運站附近商圈30日晚間發生停電狀況，麵包店內的顧客靠著手機燈光選購麵包。（姚志平攝）

台北市士林捷運站附近商圈30日晚間發生停電狀況，台電工作人員在附近檢查情況。（姚志平攝）

台北市士林捷運站附近商圈30日晚間發生停電狀況，不少公寓陷入一片漆黑。（姚志平攝）

（20:10 新增台電回應）台北市士林區今晚7時許傳出突然停電，停電地點靠近台北捷運士林站，不少民眾上網回報，不少大樓突然無預警停電，路上店面也沒電可用，目前台電趕緊派員搶修中。

台電稍早表示，19:10士林文林路一帶、中山北路附近突然停電，大約565戶，後查明原因發現是士林變電所分歧開關故障跳脫，停電的路段包含中正路、中山北路五段、文林北等路段大範圍停電，目前正在搶修中。

士林捷運站周邊出現停電狀況。（摘自ptt八卦板）