又停電！ 變壓器故障 基隆廟口36戶無電可用 13:452022/04/01 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆廟口周邊1日中午傳出停電，台電回應因愛三高幹＃14變壓器故障導致。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台小規模停電不斷，1日再傳基隆廟口附近停電！台電表示，4月1日11時50分因愛三高幹＃14變壓器故障，造成基隆市仁愛區忠二路9至16號一帶，共36戶停電。 台電強調，事發後已派員前往現場進行搶修，預計當日下午14時30分前全數復電。 蔡英文才向美商保證穩定供電 士林晚間即爆大範圍停電 《半導體》外資點名3大NAND趨勢有利群聯 卻降目標價 #停電 #基隆廟口 #變壓器故障 #36 #預計 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄早晚都停電！左營400戶摸黑3小時 台電緊急說明 22:392022/03/30 生活 蔡政府最新民調「他」滿意度跌破5成 網驚覺一事不對勁 07:522022/03/30 政治 中芯國際砸錢擴產 今年資本支出預計50億美元 22:022022/03/30 兩岸 工商團體憂 衝擊產業與物價 04:102022/03/31 財經焦點 合一新藥最快Q2獲陸藥證 04:102022/03/31 證券．權證 蔡英文才保證「全力穩定供電」士林又停電 網友炸了 10:132022/03/31 政治 桃園長庚轉運站預計11月完工 10:202022/04/01 區域情報-桃園 高雄又停電！工程挖損高壓電纜 鳳山945戶無電可用 16:312022/03/30 生活 士林捷運站一帶晚間無預警停電 台電曝原因 20:022022/03/30 生活 303大停電後台電提千億強化電網 要花10年六面向著手 12:132022/03/31 財經 《興櫃股》泓德能源打造綠電金三角 擬辦現增 11:082022/03/30 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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