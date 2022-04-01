全台小規模停電不斷，1日再傳基隆廟口附近停電！台電表示，4月1日11時50分因愛三高幹＃14變壓器故障，造成基隆市仁愛區忠二路9至16號一帶，共36戶停電。

台電強調，事發後已派員前往現場進行搶修，預計當日下午14時30分前全數復電。