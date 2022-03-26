檢調針對303大停電案展開調查，橋頭地檢署先依「準放火罪」、「妨害公用事業罪」對興達電廠3名操作人員發動偵查，偵訊後認為涉嫌公共危險等罪，分別以15萬元交保。專案小組同時針對去年513及517大停電重啟調查，這是檢調首次針對大停電事件展開司法行動。

怪罪基層打擊士氣

蔡政府上任6年不到，已出現4次大停電，其他區域性停電、跳電和斷電事件更是不計其數，303大停電後，突發性停電事故幾乎無日無之，規模雖不大，卻對民生和產業造成程度不一的干擾。

輿論曾一再提醒政府，應務實調整2025非核家園政策，視再生能源成長與電網改善速度，以降低核能發電，不可冒進廢核，蔡政府卻聽而不聞，多次出現大規模停電事件，蔡政府拒絕面對問題根源，反而視「缺電」兩字為禁忌。每遇停電、跳電、缺電，上上下下只敢在周邊、瑣碎事物上打轉，把停電歸咎於台電員工不小心，再不然就是小鳥或小動物誤闖。但無預警停電次數實在太多、頻率太高，民眾對這些理由已不再埋單，盛夏將至，再這樣停電下去，民怨勢必爆炸。

民進黨因而改變策略，總統蔡英文率先帶風向，將303大停電導向國安事件，要求拉高到「國安層級處理」，蘇貞昌院長更將此與俄烏戰爭連結，召開會議研議派軍警強化基礎設施安全防護。在這樣的定調下，外傳將被提名檢察總長的高檢署檢察長邢泰釗隨即召集桃園、橋頭地檢署集會，要求以「國安案件」查辦。也就是說，懷疑台電內部有人配合境外敵對勢力，刻意釀成全台大規模停電，甚至讓護國神山台積電無電可用，目的是擾亂民心與社會。

在這樣的邏輯下，台電之前提出的停電理由，包括飛鳥築巢、松鼠誤入等說法都不正確，邢泰釗告訴記者，「不能排除這些動物是被人從外頭丟進電網，刻意造成停電」，儘管國安局長陳明通和法務部長蔡清祥都直言「太扯」，沒辦法附和這種可笑的說法，但檢調還是煞有介事偵辦台電員工。

蒙蔽真相扭曲卸責

之前台電和經濟部對停電事故提出的報告，都認為是員工疏忽，蔡英文在815大停電後也反覆強調，台電電網太集中、太脆弱，責成經濟部斥資建構強化電網。但303大停電後改弦易轍，把停電事故導引到人為破壞方向。媒體報導，有人提醒蔡總統，為什麼每次大停電都「剛好」有大事？303當天總統府本來準備直播蔡英文接見前美國國務卿蓬佩奧，停電只好取消直播。

在貴客面前出糗，想必讓蔡總統覺得很沒面子，善於體察上意的檢察長聞風啟動調查，台電員工就成為「砧板肉」。網軍與綠委都言之鑿鑿，303大停電讓蔡總統在蓬佩奧面前丟臉，815大停電在世大運之前、513大停電是法國參議院通過挺台參與國際議案之後，內情顯然不單純。

但這些說法都太過牽強，後兩次大停電時間點與相關事件都差了好幾天，外部勢力要惡搞也太沒有準頭了吧！至於303大停電就算真如綠營所稱是第5縱隊所為，為什麼當天又因太陽下山後光電退場造成雲林以南二度停電？去年517大停電的原因，經濟部長王美花說得很清楚，是水情不佳無法啟動水力機組救援，以及晚間太陽光電發電量不足導致，簡單講就是電不夠、調度不及。

在電力不足的情況下，哪天會停電根本就是機率問題，蔡政府怪小動物、怪員工、甚至怪第5縱隊都沒有用；穩定供電還須全體台電人員戮力打拚，檢調沒有十足的證據就以違反公共安全為由主動偵辦台電員工，對基層的士氣打擊實在太大。檢調這一招「圍魏救趙」，或可讓高層暫時擺脫能源失策之責，卻蒙蔽了問題的真相，也扭曲了缺電的責任歸屬，長遠而言，勢將耽誤電力正常供應的機會，這才是台灣電力最大的危機。