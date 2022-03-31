中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾公開反擊公衛專家普篩的建議，認為不可行，還說「普篩有偽陰偽陽問題，台灣難以承受」，如今為防堵基隆疫情擴大延燒，宣布將在基隆實施「類普篩」，強調此舉不是雙標、是時空環境不同。

各縣市最早做普篩的是彰化縣，前年因彰化縣衛生局對1名從美國返台少年採檢，意外發現是陽性個案。衛生局主動篩檢找到感染者，理應鼓勵，只因此舉「逆時中」、違反中央「有症狀才採檢」政策，陳時中竟大動作指示由政風處進行調查，誰叫彰化縣長王惠美是國民黨籍！

這一波疫情基隆市是重災區，指揮中心決定要做普篩，但市長林右昌是民進黨籍，陳時中就發明了「類普篩」這怪名詞，強調只是擇定社區傳播可能地區進行試辦。普篩就是普篩，硬鬼扯「類普篩」，顯見陳時中的油腔滑調已習慣到說鬼話自己都會相信，防疫綠色雙標也不以為奇。因此林右昌未戴口罩接觸確診偵查隊長，自行宣稱居家隔離3天，疫情擴大又宣布延長為10天，防疫標準變來變去，陳時中還嘉許這是照科學做事。

疫調資訊公布如出一轍！部立桃園醫院群聚感染時，陳時中下令只能說是北部某醫院，否則就是獵巫會依法開罰，因桃園市長鄭文燦是民進黨政治明星；至於新北市，指揮中心公布中和某社區疫調竟可以詳細到說出「巷、弄、號、樓」等個資，只因侯友宜是民進黨首要假想敵。

如果這不是獵巫、什麼才叫獵巫？陳時中不會因此挨罰，利用記者會擴大傳播效果，影射侯友宜防疫不力 ，只會在民進黨功勞簿上再記一筆。說穿了就是防疫看顏色，雙標只是日常，早已成慣性！