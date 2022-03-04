美國前參謀首長聯席會議主席穆倫會晤蔡總統時說，訪問團來台是表達對台灣的支持，也是美國堅定信守承諾的保證。在俄烏戰事延燒之際，我們不禁想問，一旦台海武力相向，美國究竟要用什麼方式支持台灣？以什麼行動信守承諾？

俄烏戰事如火如荼，美國總統拜登此時指派穆倫率領訪問團乘專機訪台，美國前國務卿蓬佩奧等人也在蔡總統所提的「關鍵時刻」抵台，美國兩波重量級人士訪台背後考量似不單純，令人聯想究竟美國在這東西兩大「陣地」，打的是什麼算盤？

俄烏之戰能否結束，仍是未定之天。不可諱言，俄羅斯入侵他國固然該受譴責，但美國及其主導的北約近年不斷東擴，將部隊及基地開到人家門口，也不可能期望俄國總統普丁展雙臂歡迎。換位思考，1962年的古巴危機就是最好的寫照。

但開戰後拜登總統立馬表態不參戰，往好處想，是限縮戰事規模；從壞處想，卻給人背棄盟友烏克蘭的感受。

如今美國不斷表態支持台灣，售台武器、通過友我議案、要員訪台，誠如蓬佩奧所言，「若不從歷史汲取教訓，不對抗無視他人自由及獨立的威權主義，且不及早行動，我們將被捲入一場更大規模的衝突。」但他透過演講及臉書不斷呼籲：「美國應外交承認中華民國台灣」，我們想問，美國一旦改變台海現狀、兩岸武力相向，美國能出兵助台嗎？美國部隊要進駐台灣嗎？還是第一時間就宣布不參戰？

打一場有限戰爭，對美國最有利。台海生事既落實北京的惡棍形象，更有利美國重返亞太，坐實老大哥地位。但台海不同俄烏，北京也非俄羅斯，結局更難逆料。只不過遇上這場棋局，美國能承諾台灣什麼？台灣該好好思考。