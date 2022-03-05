交通局縮減大順路的人行道，增設停車空間。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄輕軌二階統包工程前進大順路，雖捷運局聲稱超過7成民眾支持，並做好交通動態科學模擬分析，但沿線道路縮減、紅線禁停，已成當地商店家、住戶及通勤族停車和交通夢靨！交通局挨轟後，亡羊補牢，今（5）日才宣布，盤點道路剩餘空間後，規畫大順路58席臨停彎，並積極展開高雄高工停車場立體化工程，預計完工後可釋出470席小型車位及180席機車位，平衡地方停車供給；但仍有商家質疑「這樣可以做生意嗎？」。

輕軌二階目前沿線可通車至C20台鐵美術館站，去年6月間，輕軌工程陸續施工前進至大順路，沿線開始架設圍籬，預計C24愛河之心站的美術館段，先施作園區內人行步道，完成後供民眾使用，並陸續架設圍籬施工，預計今年底完工通車；另從C24愛河之心站到C32凱旋公園站的大順路段，將分區段進行自由路至河堤路段、日全街至士良街段及大昌消防分隊至建興路段老舊箱涵改建，及公車彎、臨停彎工程，預計2023年底完工通車。

捷運局曾發布新聞稿指，指輕軌二階工程，曾提出9項優化調整方案及2項行政配套措施，近一個月進行相關噪音及交通動態科學模擬分析，結果皆為正向，且有超過7成的民眾支持，但大順一、二路沿線工程開始施工後，交通局共取消沿線路邊汽車格345格、機車格573格，此外，道路也縮減，因此成為當地商店家、住戶及每天上下班必經大順路的汽機車駕駛人的停車和交通夢靨。

大順路停車不便和交通瓶頸讓當地民眾民怨四起，交通局挨轟後，才檢討盤點道路剩餘空間，交通局今表示，高雄高工停車場立體化工程，預計完工後可釋出470席小型車位及180席機車位，平衡地方停車供給。

交通局並指出，盤點沿線周邊公、民營停車場，合計可提供6446席小型車停車空間，尖峰剩餘停車格位2043席，機車部分則有路外停車場451格機車格；另外，在橫交道路如寶興路、自由二路等亦新增劃設機車格455席；並和捷運局檢討大順路段道路剩餘空間，於每街廓增設黃線型臨停彎，提供用路人臨停上下客、裝卸貨使用，原則每街廓至少規劃1席以上，目前已完工臨停彎計58席。

對於交通局亡羊補牢的停車措施，市議員黃柏霖指出，輕軌在大順路工程的路中央兩線道被占住，因幅寬不大，原本有畫停車格都被取消，當地民眾反彈意見很大，釋出停車格後，樂觀其成，但因高雄機車特別多，交通尖峰期流量大，日後也須一併考量交通整體流暢。

大順路的商店家則抱怨真的很難停車，有房仲業說，客人要上門詢問租售屋的事，停車超難找，客源流失2成；有店家抱怨，整條路店家停車都不好出入，旁邊卸貨、公車站要靠邊停，後面就開始塞，新增彎道畫黃線，導致人行道縮減，行人行走也很不方便。