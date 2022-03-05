全台各地在今日(3日)上午又無預警的停電，國民黨文傳會副主委、新北市議員陳偉杰表示，這是繼蔡政府執政以來所經歷的 第四次大跳電，民進黨的電力保證再次跳票。鴻海創辦人 郭台銘 董事長在去年就曾提醒台灣今年會缺電，要大家做好準備，而 經濟部長王美花 在今年一月三日接受專訪時才信誓旦旦的保證，經濟部早有因應措施，可以跟郭董賭雞排。如今保證落空，新北市議員陳偉杰質疑「雞排事小、民生事大」，如果部長的保證落了空，能賠給郭董一塊雞排，那該賠給民眾什麼？

陳偉杰指出，王部長年初的時候才一再保證不會缺電，電力設備已經準備到了2024年，還戲謔的笑稱可以跟郭董賭雞排。光是新北市的統計就有62件電梯受困、17件火災發生、32％將近三分之一的交通號誌受損，尚未加入其他民生與產業的經濟損失。民進黨政府用全台總發電量來評估用電，卻沒有將過去跳電的影響一併評估，一但臨時跳電，民生就完全當機。陳偉杰說，蔡政府這種評估方式，就算防的了用電，也防不了跳電，未來跳電一定還會持續發生，大家現在都可以神預言了。

陳偉杰強調，蔡政府不斷向民眾保證未來不會缺電，但大停電的狀況卻一再發生。就蔡政府執政以來，累積經歷一次限電危機、四次大跳電，造成多少民生大小損失根本無從統計。今日蔡政府官員可以戲謔著跟企業家賭雞排，也可以賭輸了笑著賠雞排，但民生損失找誰賠？陳偉杰說，政府信用破產、民生經濟損失豈是雞排可以賠償的了，蔡政府能夠信誓旦旦的保證不缺電，那停電、缺電的民生損失能不能向蔡政府聲請國賠呢？

陳偉杰表示，台灣的電力建設在民進黨政府執政下永遠說不清，因為永遠只會補破網，執政焦點都轉移到外交大外宣上。這兩天美國政府官員來台，蔡政府大書特書台美關係的友好，不斷強調美國在台灣問題上會全力支持。如今跳電才發現另一事實，台灣最大的國防其實就是「不缺電」，最大的國防建設就是「電力建設」。陳偉杰說，蔡政府不要一天到晚吹捧台美關係和台灣國防，應該先針對台灣電力向民眾說清楚講明白，不要只是補破網，畢竟「產業發展和民生經濟」才是台灣最重要的國防力量。