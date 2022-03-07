303大停電導致台灣民生、產業損失甚鉅，中國國民黨文傳會副主委林家興今(7)日表示，對於無預警大停電對民間造成的損害，蔡政府完全視若無睹，僅以台電打9至9.5折電費的補償方案敷衍人民。林家興強調，台電應該以全額補償人民損失為目標，且為避免能源政策問題影響國家發展，呼籲蔡英文總統應儘速召開全國能源會議，徹底檢視能源議題選項、扭轉當前失當的能源政策。

林家興表示，朱立倫主席呼籲蔡英文總統拋下意識形態，大家真正的為台灣、為拚經濟，一起召開能源會議，重新檢討台灣的能源政策。但對此，行政院長蘇貞昌僅回應，「政府在能源政策上用盡心力，各界的指教，好的卓見都會謙卑傾聽」，顯然蘇貞昌只是選擇性傾聽，仍執著於當前失當的能源政策，無意凝聚社會各界對於當前分歧能源政策的共識。

林家興認為，政府的能源政策必須順應國家發展所需，而失當的能源政策傷害台灣民生及產業發展甚鉅，更導致企業與外商對台灣未來的經濟發展與後續投資十分擔憂，國民黨呼籲蔡英文總統應儘速籌辦全國能源會議，徹底檢視能源議題選項、扭轉失當能源政策。

此外，林家興指出，民進黨執政以來，幾次的大停電補償方案根本是杯水車薪，2017年「815大停電」，對一般民生及小商店的非時間電價用戶，減收一天電費，對工業用戶及時間電價用戶，亦扣減一天的基本電費；2021年「513大停電」，電費打95折；2021年「517全台大停電」，當期電費減收5%；2021年「1212大停電」，停電時間超過50分鐘約3萬用戶，專案扣減當期電費或基本電費5%；到了今年「303大停電」，受影響的工業戶與民生用戶電費打95折，停電6小時以上電費打9折。

「無感補償，讓人民斷腸」，林家興進一步提醒，每次的大停電，蔡政府都推給人員操作不當或設備故障，既然坦承是台電疏失，為何無辜受害的人民或企業無法獲得全額的賠償？而蔡政府居然能容忍台電以如此低廉的補償方案來敷衍國人？難道蔡政府不了解無預警的停電對人民、商家、企業、產業所造成的重大衝擊嗎？林家興表示，國民黨的態度是要求蔡政府應該苦民所苦，當前物價漲不停，通膨問題持續擴大，人民又因無預警停電，蒙受損失，蔡政府應該全額補償，勿讓人民的生計雪上加霜。