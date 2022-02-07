柯文哲今召開防疫記者會。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

萬華防疫旅館爆群聚 柯P搬瑞士乳酪理論：很多地方有破口

台北市7日有2例境外改判本土，為萬華某防疫旅館群聚感染，台北市長柯文哲表示，這叫瑞士乳酪理論，總是有很多地方有破口才會發生。

觀傳局長劉奕霆指出，當時一月分總體檢查，沒有發現重大要改善缺失，有請問題旅館改善，這次中央有提到，不一定是空調狀況，也有可能是開房門空氣流通，或是人員採檢時感染，都已經做過再一次改善，同時這個月開始，陸續請旅館做大樓設施改善，放在總體檢SOP查核，查到有問題將記點退場。

副市長黃珊珊補充，旅館當時狀況就把它清空，所以其他旅客移到其他地方，解隔前會再做一次採檢，每天都有勾稽防疫旅館名稱，如果超過兩個就全面清空，這案子一發生就當作可能在旅館內感染案例，當時處置跟之前處置都一樣，等到住客離開才進房檢查，會再進行一次完整檢查。

對於中央稱可能是防疫旅館天花板縫隙造成氣流流通，柯文哲認為，透過氣流流動當然有可能，但是有時候同時門打開、進進出出，甚至送餐也有可能，這叫瑞士乳酪理論，總是有很多地方有破口才會發生。

他表示，天花板要完全密封沒那麼簡單，以前在台大醫院做防火填塞，那棟大樓做了花了1億，會不會因為天花板沒有密封造成感染，有可能，但還要檢查，會不會根本是門打開取餐還互相交談，也有可能，所以還是要查。