台北市萬華區2境外改列本土。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

台北市7日沒有本土確診個案，但有2例境外改判本土，市長柯文哲表示，萬華某防疫旅館可能空調有問題或同時打開門、傳送東西發生感染，就基因定序、公衛學、地理位置接近和時間序改判成本土。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，先前萬華某防疫旅館有來自印度的母親和姐妹在1月23日有症狀、24日確診，在旅館內被攔下來，另有一個案例是從香港入境，1月9日入境住滿14天，1月24日解隔離到了27日喉嚨痛，隔天採檢確診，令市府感到奇怪，1月9日入境、28日確診已經19天了，一般潛伏期沒有那麼長，所以開始確認做疫調往回溯。

他表示，從房間檢視，香港入境的人住在715號房，在印度母子住的719號房間隔壁的隔壁，同時另一個是入境感染住在718號房，1月19日入境、27日有症狀，8天潛伏期稍長，在旅館內感染也沒有在外面的足跡。

柯文哲說，市府懷疑會不會是入境感染，由於拖了很久，715號房是入境潛伏期19天才確診，也不是說不可能，但醫學上機率不高，經基因定序檢測發現715、718號房都是Omicron，可能被719號房的母親、姐妹感染，當時1月27、28日中國和香港還沒有很多Omicron確診個案，基於基因定序、公衛學、時間序考量和地理位置接近，把境外判為旅館內感染。

他強調，當時發現有案例後，1月30日旅館全樓全部淨空大消毒，1月10日冷凍空調公會有去檢查、2月2日再看一次提出意見，空調設備未改善前暫不入住，經判定為旅館內感染，除了空調問題外也可能同時打開門或傳送東西傳染，該匡列的都有匡列，到現在為止雖被判為本土，但沒有社區散布感染。