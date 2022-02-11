技嘉（2376）旗下主板、顯卡、伺服器及筆電等事業出貨動能齊揚，帶動其今年1月自結合併營收以月增逾84.5％的強勁力道飆升至142.05億元，年增36.77％，亦一舉改寫其歷史單月營收新高紀錄。

受惠年初英特爾最新第12代CPU發布上市，技嘉除了主板、筆電皆有新品推出，輝達及超微接連發布的顯卡新品包括NVIDIA RTX 3050、RTX 3090 Ti、RTX 3080 12GB，及AMD Radeon RX 6500 XT、Radeon RX 6400等，也為供不應求的顯卡市場增添新動能，亦為技嘉自今年1月起即挹注營收利多。

技嘉指出，2月雖因工作天數縮減、營收走勢趨緩，惟展望今年第一季，在主板、顯卡皆有新品支撐、伺服器市場需求穩健，加上過往基期較低的筆電產品自去年下半年逐步升溫，今年1月更有超過100％的業績增幅，技嘉有信心維穩年成長步伐、力拚與去年第四季的高檔有持平表現。

儘管部分料件短缺及塞港物流問題仍在，技嘉各業務的訂單能見度在今年上半年都很明確。法人預期技嘉首季將交出淡季不淡的表現，營收因季節性因素將有0～5％的季減，但將較去年同期有超過一成的增幅外，毛利率亦將維穩逾20％以上的高檔。