春節假期結束，國人返台高峰過後，防疫旅館使用率僅剩約37％。依據觀光局統計，防疫旅館房間目前僅剩約3萬間，相較於高峰時期3.2萬間房、達到8成使用率，使用率跟房間數量都下滑。
歷經2021年底防疫旅館數量吃緊，後續跟各地協調增加量能後，目前數量充裕。觀光局官員指出，由市場機制、業者自行決定是否退場。
疫情指揮中心指揮官陳時中10日也表示，二月底、三月初還有一些需求，會跟教育部、業者來談。至於不合格業者的防疫旅館，會要求退場、清空旅館，希望業者不要繼續執行業務。
春節假期結束，國人返台高峰過後，防疫旅館使用率僅剩約37％。依據觀光局統計，防疫旅館房間目前僅剩約3萬間，相較於高峰時期3.2萬間房、達到8成使用率，使用率跟房間數量都下滑。
歷經2021年底防疫旅館數量吃緊，後續跟各地協調增加量能後，目前數量充裕。觀光局官員指出，由市場機制、業者自行決定是否退場。
疫情指揮中心指揮官陳時中10日也表示，二月底、三月初還有一些需求，會跟教育部、業者來談。至於不合格業者的防疫旅館，會要求退場、清空旅館，希望業者不要繼續執行業務。
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