台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計在2000年3月通過環評，因超過3年未動工因此要進行「環境現況差異分析」後才能動工，但首次環現差審了13年，最後在2018年退回觀光局，未料2020年再進行第二次環現差審查，今天經環評大會約15分鐘決議再度退回目的事業主管機關。

開發單位表示，會評估縮減量體的可能性，將再送目的主管機關送提主管機關審查。

觀光局透過書面意見指出，本案興辦事業計畫至今已逾20年，市場現況變化極大，且業者資金需求及籌措方式已無法依原計辦理，觀光局在今年1月25日請開發單位依「觀光遊樂業管理規則」第15-1條規定，從通知1年內重新提出申請變更興辦事業計畫，屆期未提出申請變更，原興辦事業計畫核定就會失期效力。

環保人士蔡中岳說，黃金海度假村案子已經審查10多年，2018年時曾經退回觀光局，但還是可以再送回來審查，呼籲應要修正環評法規，並針對老舊環評要有退場機制，目的事業主管機關不要把爛攤子都丟到環保署來。

環保署綜計處處長劉宗勇說，2019年後的環評案皆提及10年不開發環評就做廢，而先前已公告則無法溯及既往，但目前50多件未開發的環評案申請廢止，若觀光局有另外法規可以運用的話，則可以搭配相關的程序來運作。