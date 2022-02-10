「台灣好行金門線」也是金門學子認識家鄉的好選擇。（金門縣府觀光處提供）

金門縣府觀光處長丁健剛（右）今天赴台接受表揚。（金門縣府觀光處提供）

金門縣車船管理處長吳志偉（右）今天赴台接受表揚。（金門縣府觀光處提供）

「台灣好行金門線」以全島6條精采路線和創新便民的導覽、畫位系統，再獲觀光局2021年評比郵輪式推動單位組、客運業者組雙料第1名，讓金門觀光旅遊持續受到好評和矚目。

這也是金門縣公共車船管理處連續7年（2015年至2021年）拿下客運單位第一名，推動單位金門縣政府則是連續5年（2017年至2021年）獲得推動單位第一名。

金門觀光公車在2013年12月加入台灣好行，更名為台灣好行金門線，目前共有6條路線：A線-水頭翟山線、B線-古寧頭戰場線、C線-獅山民俗村線、D線-榕園太湖線、E線-風獅爺主題路線及F線-尋城趣文化小旅行主題路線，各具人文、自然特色。

縣府近年用心規畫多項創新及便民措施，包括車內中英日韓語影音導覽系統、低地板油電之低碳及無障礙車隊、車上免費Wifi、線上訂位劃位系統(www.kinmendiway.com)及專屬Ci識別標誌之車體塗裝、站牌設計等，有效提高路線附加價值及旅客搭乘意願，建立更友善的交通旅遊服務。

台灣好行金門線目前發行半日券、一日券、二日券、風獅爺主題套票半日、一日券及尋城趣主題套票半日券等6種套票，半日券價格為250元、一日券為400元及二日券700元，除可於7-11及全家便利商店購買外，也可以透過線上購票訂位系統或車上以Line Pay付費。相關資訊可洽服務專線：金城車站：082-325548、山外車站：082-332814、沙美車站：082-352360。

縣府觀光處長丁健剛表示，未來因應金門大橋通車，將持續推動打造金門獨一無二的台灣好行金門品牌，迎接更多觀光客登島攬勝。