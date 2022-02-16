1963年建廠，至今已逾一甲子的金門陶瓷廠，在軍管時期即是中外來賓必訪景點。（李金生攝）

應景「李洋馬克杯」也深獲遊客喜愛。（李金生攝）

金門陶瓷廠多元商品和服務，讓遊客有更大揮灑空間。（金門陶瓷廠提供）

金門陶瓷廠出品的手機、名片架。（（金門陶瓷廠提供）

金門陶瓷廠門市部因應假日遊客及在地親子活動需求，春節後周六也加入營業日，期待迎來更多喜愛陶藝品的鄉親和觀光客。（金門陶瓷廠提供）

全國唯一「官窯」金門陶瓷廠門市部因應假日遊客及在地親子活動需求，春節後周六也加入營業日，期待迎來更多喜愛陶藝品的鄉親和觀光客。

1963年建廠，至今已逾一甲子的金門陶瓷廠，在軍管時期即是中外來賓必訪景點，精彩陶藝作品廣受好評，近年隨著消費型態的改變，也積極進行體質強化和產業轉型。

廠方說明，陶瓷廠為加強推廣行銷、產品創新和擴大通路等多樣化目標，並因應假日遊客及在地親子活動需求，門市營業時間原為周一至周五上午08：00-12：00 、下午13：30-17：30，春節後再加入周六營業日（開放時間上午08：00-12：00下午13：00-17：00）。

該廠近年在推廣「客製主題酒」獲得可觀成果，應景李洋馬克杯、2022馬拉松馬克杯、金門閩南古厝造型名片、手機架和茶杯具組等作品，均深獲民眾及旅客喜愛。

門市部藝品類(不含茶杯盤具精品組)也推出優惠2選1：一、持縣民卡至門市和官網粉絲專頁留言拍照、打卡，可享9折優惠。二、持金門振興券或台灣5倍券至門市至官網粉絲專頁留言拍照、打卡，可享8折優惠（振興券活動期限至111年4月30日止）。更多訊息可上金門縣陶瓷廠FB粉絲專頁官方網站查詢。