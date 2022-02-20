2022年縣市長選舉，台北市議員羅智強400公里謝票之旅中，鬆口表態考慮選桃園市長。羅智強20日預告，高金素梅+羅智強「高強合體」，將一起從在彰化走到雲林。吸引近萬名網友猛按讚。

羅智強22日在臉書貼文表示，400公里謝票行程，20日從大村車站走到溪州森林公園，走了24.2公里，累計309.2公里，已經破300公里了。

羅智強接著表示，高金素梅+羅智強「高強合體」，21日早上7點，高金素梅將在彰化會合，一起從彰化走到雲林，風雨無阻，歡迎大家一起走。

網友表示，「超強大陣容」、「國民黨早早就應該要覺悟，為什麼只有羅議員、總是能引聚社會大眾的關注與共鳴？...因為他重然諾、重義氣，說到做到」、「有才能的人，到哪裡都能成大事」、「加油！完成400公里大家都看到了」、「兩位戰將就是台灣未來的希望！加油」、「感恩。有你真好」、「政治人物，多學學他，去接觸選民，去了解選民需求什麼、苦的是什麼？」、「勇士、俠女相得益彰」、「我跟我國中男同學約好，明早7點從溪州公園陪高金跟強哥一起走」。