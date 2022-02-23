大城鄉經濟發展協會於2020年11月27日在立法院的濟南路研究大樓高舉標語，呼籲綠能要挺上。（大城鄉經濟發展協會提供／吳敏菁彰化傳真）

風頭水尾的大城鄉，人口外移嚴重，大城鄉經濟發展協會疾呼要綠能產業，強調大城鄉沒有被列入公告的重要濕地，8成在地人支持在地層下陷區建設光電，彰縣府表示，中央已公告不適農業為優先發展區，芳苑和大城鄉83公頃，大城鄉漁電共生區110公頃，業者都可依法申請。

大城鄉經濟發展協會指出，近50年來沒有重大建設，環團以阻擋重汙染工業為名，反對國光石化進駐，這幾年好不容易盼到綠能產業要到大城鄉投資，環團又加以阻擋，稱大城鄉有國寶級濕地，但查遍內政部等政府公告，卻從未看見大城鄉被列為重要濕地。

大城鄉經濟發展協會指出，業者要在漁塭開發光電，從上百公頃，退縮到28公頃，其實養殖業者抽用地下水，非法占用國有財產土地，應優先處理。

大城鄉經濟發展協會強調，大城鄉符合農委會綠能專區各項標準，又是歷年來暴潮溢淹災害頻傳地區，考量農漁民安全已不適於繼續農漁耕作之用，且觀察各項生態數據，以及多為廢棄養殖池、經濟發展遲緩區，正是規劃綠能專區最佳選址，團體勿再以環保之名，讓大城鄉淪為死城。

彰化縣環保聯盟表示，沒有反對綠能，不反對在海堤內設置光電產業，反對的是在海堤外設置太陽能板，因屬於潮間帶，且地層下陷、泥沙淤積相當嚴重。

彰縣府表示，目前中央在彰化公告的太陽光電先行區有農委會公告的不利耕作區，分別是位在芳苑和大城鄉的第17區和18區，面積83公頃，其中位於大城鄉境內有66公頃。另外還有農委會和經濟部公告的漁電共生專區，位於大城鄉沿台17線東側，面積有111公頃左右。

彰縣府經濟暨綠能發展處表示，彰化日照充足，業者相當看好發展光電的潛力，有多家業者準備在芳苑投資，目前在大城鄉境內有海精新能源，完成土地整合，開發光電面積為海堤內28.3公頃，永堯能源選址在已公告的漁電共生專區開發，也在海堤內，中央正在審議中。