台中市環保局創新研發低成本的「水管家」水質感測器，輔導高污染潛勢事業24小時監測放流水，異常時透過Line及時推播訊息，可即時掌握廢水處理情況及時矯正，落實自主管理。環保局28日表示，去年度進行試辦後，今年度擴大辦理即日起免費安裝；前60名提供網路免費，僅需負擔電費，呼籲金屬表面處理、電鍍業者掌握早鳥優惠。

台中市環保局指出，探究水污染事件造成原因多屬事業未及時發現廢水處理設備異常或量測電極故障、未校正等，導致放流水超標污染水體，而遭環保單位處分。

台中市環保局長陳宏益表示，去年創新開發「水管家」系統，歷經半年測試，以簡易水質感測器搭配酸鹼度、溫度及導電度電極等，24小時監測放流水的等相關數據，每5分鐘回傳一次，並建構數據收集系統，以視覺化圖表呈現水質變化趨勢，出現異常時將透過Line推播提醒事業端即時除錯、立即矯正，幫助業者化被動為主動瞭解水質狀況，提升自主管理能力。

中市業者在去年試辦期間共安裝30台，使用後反映，透過電腦、手機或平板隨時都能查詢，且數據出現異常時，系統會主動發送line個別提醒，盡速發現故障報修；也有業者說，透過示範安裝簡易水質感測器，讓業者只負擔電費及網路費用，即可24小時掌握水質，未來不排斥自行升級規格。

環保局指出，水管家系統今年進一步強化雲端平台功能，包括校正提醒、多層告警等功能，除提供免費安裝及諮詢服務，今年加碼提供早鳥優惠，前60名參加業者，提供1年免費網路及導電度電極標準校正液，讓業者可即時掌握水質變化趨勢。