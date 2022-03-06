推廣地方創生，雲林縣口湖鄉「好蝦冏男社」展開「黑腹帥」養成計畫。（本報資料照片）

雲林縣口湖鄉「好蝦冏男社」執行國發會地方創生推廣，規畫雲林「黑腹帥」養成計畫，6日起接受報名，提供免費的地方創生育成課程。「黑腹帥」意即皮膚曬黑、吃得飽、帥氣過活，有別於都會的「白富美」，鼓勵青年返鄉創業陪伴父母，同時輔導在地業者轉型多元發展。

國發會為營造返鄉創業支援體系，輔導青年開創地方創生事業，特別補助各縣市建置地方創生工作站相關經費，希望協助青年連結地方需求，共創移居、返鄉支持系統，加速地方創生的推動。經過評選，今年雲林縣地方創生工作站獲選單位為「好蝦冏男社」。

「好蝦冏男社」負責人李富正表示，12年前他為了改變家鄉的養殖理念，與7名國中同學各拿出20萬元「娶某本」成立「好蝦冏男社」，在廢棄豬舍以室內純海水、不用藥方式養殖白蝦，被老漁民認為「頭殼壞去」，深知青年創業的辛苦，因此特別以自身經驗，規畫雲林「黑腹帥」養成計畫。

「黑腹帥」養成計畫對象為旅外青年、在地剛創業者、在地想轉型業者，將免費提供業師上課、創業輔導、商品研發資源媒合、實體通路媒合、媒體曝光機會、商品多角化媒合、經營成本管控、政府資源轉介、營運經驗分享、共同工作空間、在地資源網路等。

李富正說，希望透過地方創生的推廣，從1級生產、2級加工模式的改變，以及3級行銷到6級觀光的實戰，讓1級農民變最強農商、池邊漁民變身最潮魚販。即日起至本月15日「黑腹帥」養成計畫接受報名，18日舉辦說明會，預計4月開課，共有10堂課程，完全免費請勿錯過。