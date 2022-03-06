台北市長柯文哲及副市長黃珊珊也到農場裡面參觀。(縣府提供／吳建輝南投傳真)

台北市長柯文哲及副市長黃珊珊等市府團隊，與在地花卉業者座談，就花卉產銷議題進行交流。(縣府提供／吳建輝南投傳真)

北市府推廣冷練供應提升花卉品質，但無法直接補助自動化或其他設備，因此選擇開放利多，包括規費優惠、行銷廣告等方式，來提升農民投入冷鏈意願，而縣府也積極補助農民，包括冷鏈車、空調設備等，期盼更多農民加入冷練供應體系。(縣府提供／吳建輝南投傳真)

年初台北花市打造全台第一條花卉冷練供應鏈，從採後預冷、分級包裝、運送、到台北花市冷藏庫接收，全程維持冷練環境，而台北花市有近５成花卉來自南投，台北市長柯文哲為推廣冷鏈6日到訪南投，除參觀當地農場外，也與當地農民座談，期盼能吸引更多農民加入冷鏈。

南投副縣長陳正昇親自接待台北市長柯文哲及副市長黃珊珊等市府團隊，與在地花卉業者座談，就花卉產銷議題進行交流，會中陳正昇表示，以大湳合作農場為例，每年39％是運至台北花市行銷，若北市府能夠提供冷鏈運輸優先拍賣，及市場規費優惠等，除了能降低冷練運銷成本，也能吸引更多農民投入冷鏈供應。

柯文哲表示，感謝農糧署、台中市、南投縣政府合作，才能建立全國第一條完整的花卉冷練供應體系，提供更好的花卉品質，當然也希望能讓所有運至台北花市的花卉都加入冷鏈，確實是有在思考看用什麼方式提高農民投入冷鏈，也認同陳副縣長的提議，回去後會來研議。

會中柯文哲面對農民提問，包括如何計算最有效的物流成本，自動化機械補助與否，或是生產線急速降溫等等都一一回答，柯文哲也說，台灣的花卉市場品質高，但採花缺工，因此未來也會思考如何與在地產業合作，讓整個產業完全冷鏈化、自動化，透過電腦機械等設備，縮短自動分級包裝，延長花期保持花卉新鮮品質。

南投縣政府農業處表示，南投玫瑰切花年產量占全國5成以上，夏季百合則有8至9成，都是是全國第一，北市府推廣冷練供應提升花卉品質，但無法直接補助自動化或其他設備，因此選擇開放利多，包括規費優惠、行銷廣告等方式，來提升農民投入冷鏈意願，而縣府也積極補助農民，包括冷鏈車、空調設備等，期盼更多農民加入冷練供應體系。